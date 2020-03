Seche Environnement : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Séché Environnement a levé le voile lundi soir sur ses résultats 2019. Ainsi, la spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets a enregistré l’an dernier un résultat net (part du groupe) de 17,8 millions d’euros (+14,1%) et un excédent brut d’exploitation de 135,4 millions d’euros (+24,6%). Pour sa part, le chiffre d'affaires contributif a atteint 687,8 millions d'euros l’an dernier, ce qui laisse apparaître une hausse de 22,7% par rapport à 2018." Les objectifs financiers que nous avons dévoilés récemment sont ainsi pleinement confirmés : l'exercice 2019 réalise d'ores et déjà la majorité des objectifs que nous avions fixés pour 2020 ", a déclaré Joël Séché, le Président du Conseil d'administration.