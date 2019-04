Seche Environnement : Acquisition de Mecomer

Avec cette 1ère implantation en Italie, Séché Environnement conforte sa position d'acteur européen de la valorisation et du traitement des déchets industriels dangereux.

Après l'achat de la société Interwaste (Afrique du Sud) en mars 2019, Séché Environnement

annonce l'acquisition de la société Mecomer, spécialiste reconnu de la gestion de déchets

dangereux, solides ou liquides notamment ceux, à forte valeur ajoutée, issus des secteurs de la

chimie, de la pharmacie ou de l'énergie.

Créée en 1987 et forte de 150 collaborateurs, Mecomer est une société familiale,

positionnée sur un marché de niche très technique dont le siège est en Italie (Milan). En 2018,

Mecomer a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 32 millions d'euros. Stefano Ferrante, fils du

fondateur et actuel dirigeant, continuera le développement de Mecomer aux côtés de Séché

Environnement en tant que Directeur général.

Forte de son laboratoire d'analyses et de ses deux sites de regroupement implantés dans la région de

Lombardie, la Société fournit à ses clients industriels des solutions de proximité, innovantes et à fort

contenu technologique, pour la caractérisation, le regroupement, le négoce et le transfert de leurs

déchets les plus techniques.

Grâce à une offre logistique particulièrement performante en terme de sécurité et de respect de

l'environnement, certifiée ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 9001, Mecomer répond ainsi avec

pertinence aux enjeux essentiels de ses clients en matière d'économie circulaire.

Parfaitement complémentaire sur le plan industriel, Séché Environnement apportera à Mecomer ses

solutions intégrées pour la valorisation et le traitement de déchets dangereux à travers ses

installations de proximité. Mecomer apportera quant à elle à Séché Environnement, sa clientèle de

grands industriels.

A travers cette acquisition, Séché Environnement prend une position de 1er plan sur les marchés

italiens de la gestion des déchets dangereux et devient ainsi un opérateur local disposant d'une

reconnaissance au coeur d'une des régions les plus industrielles du sud de l'Europe.

Aujourd'hui, Séché Environnement compte près de 4 500 collaborateurs dans le monde (dont

environ 2 000 personnes en France).

Maxime Séché