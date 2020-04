Séché Environnement : Communiqué de mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel incluant le rapport financier annuel au 31 décembre 2019

Regulatory News:

Séché Environnement (Paris:SCHP) informe le public que son Document d’Enregistrement Universel incluant le rapport financier annuel au 31 décembre 2019 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 6 avril 2020.

Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse https://www.groupe-seche.com/fr/investisseurs/documents-d-enregistrement-universels ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires du document de référence sont également disponibles au siège de la société : (Les hêtres – 53811 Changé).

A propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales.

Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement de spécialiste des déchets les plus complexes, au cœur de marchés réglementés et à fortes barrières, et développe des solutions de valorisation et de traitement de pointe pour les déchets dangereux et non dangereux.

En effet, ses outils et ses savoir-faire lui permettent d’offrir à sa clientèle d’industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l’économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que :

les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ;

tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux (traitements thermiques, physico-chimiques, radiologiques …) ;

le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ;

les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation ;

la gestion globale des services à l’Environnement dans le cadre de contrats d’externalisation.

Fort de son expertise globale, le Groupe est actif dans plus de 15 pays dans le Monde et se développe rapidement à l’International par croissance organique et par acquisitions. Déjà présent en Europe (Espagne, Allemagne et désormais en Italie), Séché Environnement a récemment pris des positions de premier plan en Amérique Latine (Pérou, Chili) et en Afrique du Sud.

A ce jour, le Groupe emploie environ 4500 collaborateurs dans le Monde (dont environ 2000 personnes en France).

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997.

Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small et Enternext PEA-PME 150.

Compartiment B – ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA

Indice CAC MID & SMALL et Indice ENTERNEXT PEA-PME 150

