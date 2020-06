Seche Environnement : Séché Environnement rejoint l'alliance act4nature international pour la préservation de la biodiversité

L'initiative act4nature international a pour ambition la mobilisation des dirigeants de tous les secteurs économiques afin de considérer la biodiversité comme un enjeu tout aussi important que celui du dérèglement climatique. Cette nouvelle initiative animée par l'association française Entreprises pour l'Environnement (EpE), est la poursuite de act4nature lancé en 2018 et est articulé avec le dispositif national français Entreprises Engagées pour la Nature - act4nature France.

Le comité de pilotage de act4nature international composé, de représentants du monde scientifique, d'ONG environnementales et du monde de l'entreprise, a validé la pertinence des engagements volontaires des entreprises en France et à l'international en s'assurant d'une définition conforme à la méthodologie SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réalisable, Temporellement défini).

La coalition internationale Business for Nature a reconnu act4nature comme l'un des rares modèles d'engagements transsectoriels pouvant inspirer les entreprises, à l'échelle internationale.



Séché Environnement est fier de figurer aujourd'hui parmi les 11 entreprises dont le dossier a été validé. Définis selon 4 axes stratégiques, les nouveaux engagements de Séché Environnement s'étendent pour la première fois à l'international incluant outre 16 sites français, deux sites à l'étranger en Espagne et au Pérou. Sont prévues : 18 actions de préservation de la biodiversité, la sensibilisation de 100% des salariés des 18 sites (sorties nature, formation …), 18 projets de collaboration avec nos partenaires (ONG/ scientifiques/syndicat/communes …), accompagner tous nos salariés, leurs familles et un maximum de parties prenantes pour les inviter à passer du statut consommateur au consomm'acteur.



Pour mener à bien tous ces engagements, la direction du développement durable coordonne une équipe dédiée de 4 écologues et 18 référents biodiversité, ancrée dans les territoires. Ces équipes ont comme mission d'éviter, réduire, et si besoin compenser l'impact de nos activités sur la biodiversité.

Au cœur des enjeux sociaux et environnementaux depuis sa création en 1985, le Groupe s'inscrit dans une démarche développement durable.

Dès les années 90, Séché Environnement fait appel à un écologue, présent sur le site historique de stockage afin d'en assurer l'intégrité paysagère et commencer à suivre la faune et la flore locale.

L'équipe s'est agrandie à partir de 2005 pour déployer la prise en compte de la biodiversité sur les nouveaux sites exploités.

Dès 2003, l'entreprise adhère au Global Compact France, créé par Kofi Annan en 2000, qui exige une « communication sur le progrès » ; celle de Séché Environnement se situe au niveau « Advanced » depuis 2014.

En 2018, le groupe français côté en bourse, précurseur, s'engage sur la voie de la finance durable : il souscrit l'un des premiers crédits à impact intégrant un objectif de biodiversité, atteint les deux premières années.

En parallèle, l'ensemble de ses sites français de plus de 10 ha obtiennent la certification 'Engagement Biodiversité' délivrée par Écocert.

En juin 2019, Séché Environnement a signé concomitamment deux conventions cadre associant partenariat scientifique et mécénat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), soulignant la congruence de trois types d'acteurs, science, ONG, entreprise autour d'un engagement commun : la biodiversité. Outre, le mécénat pour soutenir des Terres et des Ailes (LPO) et le parcours pédagogique du Marinarium de Concarneau (site du MNHN), Séché Environnement développe des actions d'accompagnement technique et scientifique avec ses partenaires.

En juin 2020, outre les nouveaux engagements act4nature international, Séché Environnement décide de soutenir financièrement le prix du jeune chercheur organisé par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (prix décernés en décembre prochain).



Maxime Séché, Directeur Général de Séché Environnement, résume ainsi la motivation première du groupe familial mayennais :

'Au-delà de l'absolue nécessité d'approfondir les connaissances pour mener des actions efficaces et enrayer l'érosion de la biodiversité, j'attache une grande importance à la formation de nos salariés et plus globalement à la sensibilisation des citoyens à l'impact de nos modes de vie sur les écosystèmes afin d'éviter l'émergence de nouvelles zoonoses .

Soucieux dès sa création de donner un impact positif à ses activités de gestion de déchets, Séché Environnement concilie approche globale de partage des bonnes pratiques de conservation et actions territoriales de préservation des écosystèmes'.

A propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l'un des principaux acteurs européens de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu'ils soient d'origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement de spécialiste des déchets les plus complexes, au cœur de marchés réglementés et à fortes barrières, et développe des solutions de valorisation et de traitement de pointe pour les déchets dangereux et non dangereux. En effet, ses outils et ses savoir-faire lui permettent d'offrir à sa clientèle d'industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l'économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que :

les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ; tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux (traitements thermiques, physico-chimiques, radiologiques ...) ;

le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ;

les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation ;

la gestion globale des services à l'Environnement dans le cadre de contrats d'externalisation.

Fort de son expertise globale, le Groupe est actif dans plus de 15 pays dans le Monde et se développe rapidement à l'International par croissance organique et par acquisitions. Déjà présent en Europe (Espagne, Allemagne et désormais en Italie), Séché Environnement a récemment pris des positions de premier plan en Amérique Latine (Pérou, Chili) et en Afrique du Sud. A ce jour, le Groupe emploie environ 4500 collaborateurs dans le Monde (dont environ 2000 personnes en France). Séché Environnement est coté sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small et Enternext PEA-PME 150.

ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA

Contacts



Séché Environnement

• Contact Presse : h.petitgand@groupe-seche.com



• Contact Développement Durable : e.bourmeau@groupe-seche.com



• Contact Analystes Investisseurs : m.andersen@groupe-seche.com



• Contact téléphonique : +33 (0)1 53 21 53 53

[1]Zoonose : il s'agit de maladies et infections dont les agents pathogènes se transmettent naturellement des animaux vertébrés à l'homme (Haddad & al. 2019).