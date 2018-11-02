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Séché Environnement : convoite le sud-africain Interwaste

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02/11/2018 | 18:20

2 novembre (Reuters) - Séché Environnement SA a annoncé vendredi dans un communiqué :

* LANCER UNE OFFRE DACHAT SUR INTERWASTE, ACTEUR DE LA GESTION DE DÉCHETS EN AFRIQUE DU SUD.

* L'OFFRE A DÉJÀ ÉTÉ APPROUVÉE PAR LE CONSEIL DADMINISTRATION DINTERWASTE AINSI QUE PAR UN COMITÉ DADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS.

* PRÉVOIR D'ACQUÉRIR 100% DES ACTIONS DINTERWASTE, AU PRIX UNITAIRE DE 1,20 RAND SUD-AFRICAIN (ZAR), SOIT (0,07 EURO).

* LACQUISITION DE 100% DES TITRES REPRÉSENTERAIT UN MONTANT DENVIRON 32 MILLIONS D'EUROS FINANCÉ PAR TIRAGE SUR LA LIGNE DE LIQUIDITÉS.

* LACQUISITION POURRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2019. Le communiqué : https://bit.ly/2zmSfvK Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Dette 2018 346 M
Rendement 2018 3,87%
PER 2018 11,35
PER 2019 10,08
VE / CA 2018 1,00x
VE / CA 2019 0,96x
Capitalisation 207 M
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