Séché Environnement : convoite le sud-africain Interwaste

2 novembre (Reuters) - Séché Environnement SA a
annoncé vendredi dans un communiqué :
* LANCER UNE OFFRE DACHAT SUR INTERWASTE, ACTEUR DE LA
GESTION DE
DÉCHETS EN AFRIQUE DU SUD.
* L'OFFRE A DÉJÀ ÉTÉ APPROUVÉE PAR LE CONSEIL
DADMINISTRATION
DINTERWASTE AINSI QUE PAR UN COMITÉ DADMINISTRATEURS
INDÉPENDANTS.
* PRÉVOIR D'ACQUÉRIR 100% DES ACTIONS DINTERWASTE, AU PRIX
UNITAIRE DE 1,20 RAND SUD-AFRICAIN (ZAR), SOIT (0,07 EURO).
* LACQUISITION DE 100% DES TITRES REPRÉSENTERAIT UN MONTANT
DENVIRON 32 MILLIONS D'EUROS FINANCÉ PAR TIRAGE SUR LA LIGNE DE
LIQUIDITÉS.
* LACQUISITION POURRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU PREMIER
TRIMESTRE 2019.
Le communiqué : https://bit.ly/2zmSfvK
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(Rédaction de Paris)