Séché Environnement : un premier semestre solide

Le groupe Séché Environnement annonce ce lundi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires contributif de 277,6 millions d'euros au 30 juin 2018, en croissance de +9,9% par rapport au chiffre d'affaires publié un an plus tôt (252,6 millions d'euros).



Le groupe communique par ailleurs un résultat opérationnel courant de 20,7 millions d'euros (7,4% du CA contributif) contre 13,6 millions au 30 juin 2017 (5,4% du CA contributif).



Le résultat opérationnel s'affiche pour sa part à 18,7 millions d'euros (6,7% du CA contributif) contre 12,8 millions d'euros (5,1% du CA contributif), en progression de +48,8% en données brutes.



Enfin, le groupe réalise un résultat net (part du groupe) de 9,2 millions d'euros, en très nette progression en données brutes : +150%.



'Au cours des prochains mois, Séché Environnement devrait maintenir un bon niveau d'activité, soutenu en France par un contexte macro-économique stable par rapport à la première partie de l'exercice, et à l'International, par un développement rapide sur ses plates-formes de croissance, en Amérique Latine notamment. La performance déjà réalisée au 1er semestre par certains métiers à plus forte valeur ajoutée conduit à anticiper un chiffre d'affaires au 2nd semestre 2018 de même ampleur que celui du 1er semestre 2018 pour un niveau d'EBE du même ordre', annonce le groupe.



Pour 2020, le groupe confirme viser notamment un chiffre d'affaires contributif entre 550 et 600 millions d'euros.





