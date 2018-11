Séché Environnement : 'une opération d'envergure' selon Oddo

05/11/2018 | 11:30

L'analyste Oddo BHF commente ce lundi matin l'annonce par Séché Environnement de son intention d'acquérir 100% du capital d'Interwaste Holdings Limited, spécialiste du traitement des déchets en Afrique du Sud, estimant qu'il s'agit d'une 'opération stratégique et d'envergure'.



'Pour Séché Environnement, il s'agit incontestablement d'une opération stratégique avec un impact que nous estimons relutif. (...) Hors synergie, cette acquisition devrait favoriser un gain d'au moins 30pb de la marge d'EBITDA du groupe. Par ailleurs, cette acquisition permet de conforter les objectifs du groupe d'atteindre d'ici à 2020 une marge d'EBITDA de 20% dont 20% à l'International puis 25% à terme. Enfin, la pondération de l'international devrait atteindre plus de 20% du total groupe (vs 11% en 2017)', retient Oddo BHF.



L'analyste réaffirme ainsi son opinion 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours de 35 euros.





