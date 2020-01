trypot - Trading c'est du 100 % chartiste , personnelement je ne suis pas trop analyse technique en fait , plus chartiste , l investissement est plus un mix entre tout même si en théorie on doit plus analyser la mico , macro et fonda.



Typiquement moi tes signaux je ne les aurais jamais pris.



Ensuite le plus important et de loin c'est le money management et la gestion de période de crise malheureusement trop peu traité dans les livres car au final beaucoup rédigent et peu trade en réalité



PS : Mon conseil que je te donne depuis le début , c'est clairement de pas prendre de gros risque (money management) , de passer le cap des 5 ans afin de voir différents cycles sur les indices (la depuis 3 ans c 'est haussier) de bien suivre les politique monétaire , les flux financier entre différents sous jacent (oblig , action , immo, ...) perso je le fais trop peu.



A part cela c est super tu es a fond et pour ca je te félicite, garde la tête froide et n’écoute pas trop tes profs...



J ai bien conscience que je ne répond pas à toutes tes questions mais on est pas pressés....