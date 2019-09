Sectra AB : le marché très déçu par le début d'exercice

Les résultats trimestriels du groupe Sectra déçoivent les investisseurs ce matin à Stockholm. L'entreprise technologique spécialisée dans la sécurité informatique et les solutions pour le secteur de la santé a vu sa rentabilité se dégrader et ses entrées de commandes ralentir. "Après une année de commandes records, nous démarrons le nouvel exercice 2019/2020 sur une note plus prudente", concède le CEO Torbjörn Kronander, qui souligne que le démarrage de nouveaux contrats pèse sur la rentabilité. Il se réjouit toutefois de la dynamique de son groupe aux Etats-Unis, qui devient son premier marché.



L'action chute de 17,5% à 306 SEK en séance le 3 septembre. Une sanction à la mesure de la progression du titre en bourse depuis le 1er janvier, puisqu'il avait quasiment doublé.