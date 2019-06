Secunet Security Networks : A proximité d'une résistance clé 17/06/2019 | 06:55 achat En cours

Cours d'entrée : 118€ | Objectif : 130€ | Stop : 110€ | Potentiel : 10.17% Secunet Security Networks AG s'attaque à une zone de résistance majeure dont la rupture pourra être considérée comme un signal d'achat, ce que nous anticipons compte tenu de la configuration du titre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 130 €. Graphique SECUNET SECURITY NETWORKS AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 128 EUR.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 121 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.64 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Avec un PER attendu à 33.95 et 28.07 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Logiciel d'entreprise Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SECUNET SECURITY NETWORKS A.. 34.13% 856 ORACLE CORPORATION 18.01% 171 703 SAP 31.85% 153 748 INTUIT 29.41% 61 718 SERVICENOW INC 54.20% 46 079 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 39.49% 18 125 PAYCOM SOFTWARE INC 79.27% 11 546 OPEN TEXT CORP 23.15% 10 522 THE SAGE GROUP PLC 28.17% 10 337 TRIMBLE INC 30.05% 10 065 RINGCENTRAL INC 41.86% 9 364

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 195 M EBIT 2019 33,7 M Résultat net 2019 22,9 M Trésorerie 2019 67,2 M Rendement 2019 1,38% PER 2019 33,95 PER 2020 28,07 VE / CA 2019 3,66x VE / CA 2020 3,14x Capitalisation 780 M Prochain événement sur SECUNET SECURITY NETWORKS 07/08/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 133 € Ecart / Objectif Moyen 10% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Rainer Baumgart Chairman-Management Board Ralf Wintergerst Chairman-Supervisory Board Torsten Henn Chief Operating Officer Kai Martius Chief Technical Officer Hans-Wolfgang Kunz Member-Supervisory Board