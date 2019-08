Securitas : Credit suisse n'est plus acheteur

06/08/2019 | 11:49

Jusqu'alors à l'achat ('surperformance') sur l'action suédoise Securitas, Credit suisse a changé son fusil d'épaule ce matin en passant 'neutre'. L'objectif de cours revient de 170 à 155 couronnes suédoises.



'La croissance ralentit', souligne une note de recherche, des contrats ayant été perdus au Royaume-Uni et en France. En outre, les marges sont sont pression en Europe où les salaires augmentent, et n'ont pu être intégralement compensés par les prix. Cette tendance devrait se poursuivre, estime Credit suisse, qui a raboté ses prévisions financières en conséquence.





