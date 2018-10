Securitas comble les attentes malgré les coûts de restructuration

Stockholm (awp/afp) - Le numéro un européen des services de sécurité, le suédois Securitas, a présenté vendredi des résultats conformes aux attentes pour le troisième trimestre, malgré des coûts de restructuration plus importants que prévu.

Les comptes, globalement en ligne avec les prévisions des analystes, ont été salués à la Bourse de Stockholm, où l'action s'adjugeait 5,5% en début d'après-midi.

Si le bénéfice net s'est contracté de 3,5% sur un an, à 755,9 millions de couronnes (82,6 millions de francs suisses), le résultat d'exploitation a bondi de 17,6% avant amortissements, à 1,45 milliard de couronnes.

Ce chiffre exclut les coûts afférents au programme de restructuration visant à réaliser des économies dans 13 pays d'Europe: 268 millions de couronnes y ont été affectés au cours du trimestre, soit un peu plus qu'annoncé par avance par Securitas.

"Nous observons une conjoncture macroéconomique favorable et une pénurie de travailleurs de plus en plus marquée sur plusieurs marchés", a noté le PDG Magnus Ahlqvist.

"Cette situation crée à la fois des problèmes et des opportunités et, alors que 2019 s'annonce, nous maintenons notre focus sur un équilibre entre prix et salaires et l'offre de solutions alternatives (numériques, ndlr) à nos clients", a-t-il dit.

À 25,4 milliards, le chiffre d'affaires trimestriel progresse de 14% (6% hors cessions et acquisitions), et la marge d'exploitation s'améliore de 0,1 point, à 5,6%.

Securitas emploie plus de 345'000 personnes dans 58 pays, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord.

afp/buc