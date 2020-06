SEGRO achève la première phase du SEGRO Park Collégien - Square 8.0

30 June 2020

Acteur historique des parcs d'activités en Île-de-France, SEGRO livre la première phase du SEGRO Park Collégien, également appelé « Square 8.0 ».

Situé à Collégien, au cœur de la ZAC de Lamirault, le parc d'activités SEGRO Park Collégien - Square 8.0 d'une surface de 9 400 m2 est développé en partenariat avec le groupe Salini.

Desservi par l'autoroute A4 et la francilienne A104, il bénéficie d'un emplacement stratégique tout en offrant un accès immédiat et rapide aux aéroports, gares de TGV et aux transports en commun.

Articulé à la manière d'un campus, SEGRO Park Collégien - Square 8.0 a pour vocation d'être un véritable pôle d'activités au sein du territoire de Marne-la-Vallée pour accueillir des entreprises de tous secteurs et toutes tailles (multinationales, PME/PMI, startups…).

Conçus en ossature bois, les 8 bâtiments qui composent l'ensemble, indépendants et modulables, sont d'une grande qualité architecturale et technique, et intègrent des outils afin d'optimiser les consommations énergétiques. Les offres de services proposées et le soin particulier apporté aux espaces verts offrent aux utilisateurs du SEGRO Park Collégien un cadre de travail privilégié et un confort optimal. Ils disposent également de terrasses d'agréments et sont conçus afin de concilier bien-être et espace de travail.

Composée de quatre bâtiments, la première phase vient d'être achevée et accueille d'ores et déjà deux sociétés locataires : Atalian PPR a pris à bail le bâtiment 8.1 (748 m²) et Tellus Group occupera la totalité du bâtiment 8.2 (1 225 m²).

« Fort du premier marché de locaux d'activités d'Île-de-France sur son Territoire, EpaMarne-EpaFrance met à disposition de ses partenaires des fonciers sécurisés permettant de répondre aux besoins des entreprises. L'offre immobilière développée par Salini pour le compte de SEGRO, s'inscrit totalement dans la logique d'innovation et de diversification de l'offre de solutions d'implantations portée par EpaMarne-EpaFrance. Avec ce programme, l'aménageur et Salini concrétisent le premier acte d'une nouvelle génération de parcs d'activités, qui vient renforcer et diversifier l'offre du territoire afin de répondre aux besoins tant des entreprises locales que de celles qui souhaitent s'y implanter », commente Christophe Mauge, Directeur du Développement EpaMarne-EpaFrance.

« Dans un contexte de révolution des pratiques de consommation et de transformation des usages urbains au cœur des métropoles françaises, nous sommes ravis de compléter l'offre immobilière de distribution et logistique urbaine en Île-de-France avec le nouveau SEGRO Park Collégien - Square 8.0. Le développement de ce nouveau parc d'activités est le résultat d'une collaboration fructueuse entre SEGRO, Salini et EpaMarne-EPAFrance, acteur clé du territoire de l'Est parisien. Ce partenariat renforce notre volonté de poursuivre notre développement sur ce territoire qui a déjà démontré toute son attractivité pour les entreprises et les usagers citoyens et son importance dans l'économie francilienne », précise Édouard Ancel, Directeur Distribution Urbaine & Parcs d'Activités, SEGRO France.

« Conçu et réalisé par Salini Immobilier, SEGRO Park Collégien - Square 8.0 approche l'immobilier d'entreprise en conjuguant respect de l'environnement, optimisation du travail et bien-être des salariés. Nous sommes heureux de proposer cette nouvelle génération de parcs d'activités - et d'autant plus aujourd'hui où nos habitudes de travail sont en passe d'être profondément modifiées - qui offre des solutions constructives, architecturales et même conviviales de haute qualité. » conclut Stéphane Salini, Président du Groupe Salini.

Le lancement de la seconde phase est prévu pour 2021.

