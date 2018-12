Selectirente : Acompte sur dividende et ANR triple net aux normes EPRA à fin 2018

Foncière Spécialiste des murs de commerces

Evry, le 19 décembre 2018

Dans le contexte de l'offre publique d'achat annoncée par la société Tikehau Capital, le Directoire de la Société s'est réuni le 19 décembre 2018 à Evry.

Acompte sur dividende au titre de l'exercice 2018

Le Directoire a décidé la mise en distribution d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2018, d'un montant de 2,205 euros par action. Cet acompte sera mis en paiement le 2 janvier 2019. Seuls les détenteurs d'actions à la date de détachement (2 jours ouvrés avant la date de paiement), qui correspondra au 28 décembre 2018, pourront le percevoir.

ANR triple net aux normes EPRA à fin 2018

La Société s'est engagée lors de l'Assemblée Générale du 28 juin 2017 à lancer une étude en vue de publier ses indicateurs financiers aux normes EPRA.

Conformément à cet engagement et dans le contexte de l'OPA annoncée, SELECTIRENTE a déterminé son Actif Net Réévalué triple net aux normes EPRA (hors droits) qui ressort à :

- 86,25 € par action au 31 décembre 2017 (vs. 88,55 € par action pour l'ANR de liquidation dilué et hors droits tel que publié jusqu'ici),

- à 85,73 € par action au 30 juin 2018 (vs. 88,13 € par action pour l'ANR de liquidation dilué et hors droits tel que publié jusqu'ici).

S'agissant du 30 juin 2018, la Société précise que l'ANR a été déterminé sur la base d'une campagne d'expertise partielle au 30 juin 2018 représentant seulement 12,9 % du patrimoine immobilier direct (le reste du patrimoine a été valorisé sur la base des expertises immobilières au 31 décembre 2017) et intègre le cashflow du 1er semestre et l'intégralité du dividende annuel versé le 20 juin 2018.

Par ailleurs, sur la base des échanges avec les experts immobiliers et compte tenu des résultats et des plus-values réalisées au second semestre, la Société estime que son ANR triple net aux normes EPRA coupons attachés (hors droits) au 31 décembre 2018 devrait s'établir dans une fourchette comprise entre 88,60 € et 88,90 € par action, en progression par rapport au 31 décembre 2017.

Suspension du contrat de liquidité

Conformément aux pratiques recommandées par l'AMAFI, le contrat de liquidité conclu avec Invest Securities sera temporairement suspendu à compter du dépôt par Tikehau Capital de son offre publique d'achat auprès de l'AMF.

