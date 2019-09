Selectirente : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Evry, le 30 septembre 2019





SELECTIRENTE rappelle qu'elle a signé le 9 octobre 2006 avec la société Invest Securities un contrat de liquidité conforme à la charte de Déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par l'AMF. Le 23 septembre 2019, le Directoire a renouvelé le programme de rachat d'actions après y avoir été autorisé par l'Assemblée Générale du 13 juin 2019.

Au titre de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 septembre 2019 :

- 4 069 titres

- 62 571,91 euros

Il est rappelé que lors du renouvellement du programme en date du 30 septembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 3 870 titres

- 76 471,30 euros

























A PROPOS DE SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

La Société a pour volonté stratégique la valorisation et le développement de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

CONTACT PRESSE :

Caroline BEAUJEAN – Consultant Senior Shan- +33 (0) 1 44 50 58 71 – caroline.beaujean@shan.fr

Vanessa TALBI – Directeur Conseil Shan – +33 (0) 1 47 03 93 79 – vanessa.talbi@shan.fr

Édouard KABILA – Directeur Marketing et Communication SOFIDY – edouard.kabila@sofidy.com

