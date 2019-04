Selectirente : Nouvelle composition du Conseil de surveillance

COMMUNIQUE DE PRESSE



SELECTIRENTE ANNONCE LA NOUVELLE COMPOSITION

DE SON CONSEIL DE SURVEILLANCE



Evry, le 9 avril 2019

Suite à l'offre publique d'acquisition initiée par la société Tikehau Capital, le Conseil de surveillance de SELECTIRENTE, la foncière cotée spécialisée en commerces de centre-ville, s'est réuni le 5 avril 2019 et a décidé la modification de la composition du Conseil de surveillance.

Nouvelle composition du Conseil de surveillance à compter du 5 avril 2019 :

Monsieur Pierre Vaquier , Senior Partner chez Tikehau Capital, est nommé Président du Conseil de surveillance, Président du Comité d'investissement et membre du Comité d'audit ;

, Senior Partner chez Tikehau Capital, est nommé Président du Conseil de surveillance, Président du Comité d'investissement et membre du Comité d'audit ; Monsieur Hubert Martinier , précédemment Président du Conseil de surveillance, est nommé Vice-Président du Conseil de surveillance, il demeure membre du Comité d'investissement ;

, précédemment Président du Conseil de surveillance, est nommé Vice-Président du Conseil de surveillance, il demeure membre du Comité d'investissement ; Madame Dominique Dudan demeure membre du Conseil de surveillance et Présidente du Comité d'audit ;

demeure membre du Conseil de surveillance et Présidente du Comité d'audit ; Monsieur Frédéric Jariel , Directeur des Activités Immobilières de Tikehau IM, est nommé membre du Conseil de surveillance et membre du Comité d'investissement ;

, Directeur des Activités Immobilières de Tikehau IM, est nommé membre du Conseil de surveillance et membre du Comité d'investissement ; la Société Tikehau Capital représentée par Madame Cécile Mayer Lévi est nommée membre du Conseil de surveillance ;

est nommée membre du Conseil de surveillance ; La société SOFIDIANE représentée par Madame Sylvie Marques demeure membre du Conseil de surveillance ;

demeure membre du Conseil de surveillance ; Monsieur Philippe Labouret demeure membre du Conseil de surveillance.

SELECTIRENTE entend poursuivre et amplifier sa stratégie de croissance pour atteindre une taille critique sur son marché.

A PROPOS DE SELECTIRENTE :

Crée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

La Société a pour volonté stratégique la valorisation et le développement de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.



CONTACT PRESSE :

Caroline BEAUJEAN – Consultant Senior Shan- +33 (0) 1 44 50 58 71 – caroline.beaujean@shan.fr

Vanessa TALBI – Directeur Conseil Shan – +33 (0) 1 47 03 93 79 – vanessa.talbi@shan.fr

Édouard KABILA – Directeur Marketing et Communication SOFIDY – edouard.kabila@sofidy.com

