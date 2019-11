Selectirente : Rapport Financier Semestriel

Contexte

Après avoir enregistré en 2018 un ralentissement de sa croissance à +1,5% (après +2,3% en 2017), l'économie française a poursuivi cette tendance au premier semestre de 2019. Ainsi, la croissance est ressortie à +0,3% au deuxième trimestre, rythme identique à celui du premier trimestre. La consommation des ménages a légèrement ralenti au deuxième trimestre 2019 (+0,2% contre +0,4% au premier trimestre 2019) tandis que l'investissement des entreprises est ressorti en hausse (+1,2% contre +0,7%) et que les créations de nouveaux emplois sont toujours dynamiques (+150 000 sur le premier semestre 2019) (source INSEE). Ce léger ralentissement de la reprise, attendu et général dans la zone euro, conduit à une projection du PIB à +1,3% pour 2019 face à une Allemagne en difficulté avec un PIB projeté à +0,4% et une Italie qui enregistre le plus faible taux de croissance de toute l'Europe. La croissance du second semestre en France pourrait être plus favorable compte tenu d'un regain du pouvoir d'achat dans le sillage de la suppression des cotisations salariales, la diminution de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, et des autres mesures en faveur du pouvoir d'achat annoncées le gouvernement pour répondre aux revendications sociales des « gilets jaunes ».

Dans un contexte de taux d'intérêt très faible, le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise est resté très dynamique ce premier semestre, avec près de 14 milliards d'euros investis (sensiblement identique au premier semestre 2018) (source BNP Real Estate). Cette bonne performance s'explique par le dynamisme des opérations supérieures à 100 M€ dont deux supérieures à 1 milliard d'euros : la cession d'un portefeuille de 28 actifs situés dans Paris QCA et la vente de l'immeuble Lumière dans le 12e arrondissement de Paris. Depuis le début de l'année, 1,6 milliard d'euros ont été investis dans les murs de commerces. La part de marché des murs de commerces dans l'investissement en immobilier d'entreprise est en baisse de 19% par rapport à l'an dernier et reste majoritairement concentré sur le « high street ». Le marché pourrait atteindre le seuil des 4 milliards d'euros investis pour l'année 2019. En raison de l'afflux massif de liquidités et d'un coût du crédit toujours bas, les taux de rendement en commerces restent à des niveaux toujours très comprimés, en particulier sur les actifs « prime ».

Dans cet environnement et conformément à la stratégie annoncée dans le cadre de l'offre publique d'achat, SELECTIRENTE s'est employée au cours du premier semestre à engager un important programme d'investissements de 73,6 M€. Elle a poursuivi ses actions de gestion locative pour optimiser le taux d'occupation de son patrimoine et a réduit son coût de la dette en engageant des opérations de refinancement dans un contexte de taux d'intérêt toujours très favorable.

Investissements et arbitrages du semestre

Investissements

Les investissements réalisés au cours du premier semestre ont porté sur les murs de cinq boutiques situées à Paris (3e), Lyon (3e et 8e), Clermont-Ferrand (63) et Rouen (76) pour un prix de revient de 2 989 K€ :

les murs d'une agence immobilière rue Rambuteau à Paris (3 e ) pour un prix de revient de 814 K€ ;

les murs d'un magasin d'ameublement et de décoration sous l'enseigne « Heytens » cours de la Liberté à

Lyon (3 e ) pour un prix de revient de 491 K€ ;

les murs d'une horlogerie/bijouterie située avenue des Frères Lumières à Lyon (8e) pour un prix de revient de 238 K€ ;

les murs d'une parfumerie située sur la rue piétonne du Gros Horloge au cœur du centre-ville de Rouen (73), à proximité de la Cathédrale Notre-Dame, pour un prix de revient de 1 230 K€ ;

centre-ville de Rouen (73), à proximité de la Cathédrale Notre-Dame, pour un prix de revient de 1 230 K€ ; les murs d'une chocolaterie/confiserie rue Jean Rochon à Clermont-Ferrand (63) pour un prix de revient de 216 K€.

La rentabilité nette immédiate moyenne de ces investissements s'élève à 4,9 %. Ces biens bénéficient d'un potentiel de revalorisation compte tenu de leurs loyers conservateurs au regard des valeurs locatives de marché.