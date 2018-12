Selectirente : projet d'OPA déposé auprès de l'AMF

21/12/2018 | 15:59

Rothschild Martin Maurel, agissant pour le compte de Tikehau Capital, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions et les océanes de Selectirente, projet annoncé le 18 octobre dernier.



Tikehau Capital s'engage irrévocablement à acquérir notamment, au prix unitaire de 89 euros (dividende attaché), la totalité des 1.091.890 actions existantes non détenues par elle et les membres du concert, représentant 70,90% du capital et des droits de vote.



L'offre sera caduque si, à sa date de clôture, l'initiateur ne détient pas, seul ou de concert, un nombre d'actions représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote. Il se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



