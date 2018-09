Sélectirente : Invest Securities reste acheteur, OPA en vue

21/09/2018 | 11:40

Invest Securities confirme ce matin son conseil d'achat sur la foncière au statut SIIC Sélectirente, tout en ajustant son objectif de cours de 78,5 à 80 euros. La cotation du titre est suspendue ce matin sur Euronext Paris.



En effet, le gestionnaire d'actifs Tikehau Capital a annoncé qu'il négociait de manière exclusive le rachat, moyennant une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros, de Sofidy, qui administre 4,8 milliards d'euros d'actifs immobiliers... et dont Selectirente détient 28,6%.



'Cette annonce est majeure pour Sélectirente puisqu'elle déclenchera une OPA à compter de la réalisation de l'acquisition de Sofidy par Tikehau. Le prix est en cours de discussion mais pourrait approcher l'actif net réévalué de liquidation', soit 88,55 euros par titre, argumente le bureau d'études parisien.



Même si les analystes font preuve de 'prudence, dans un environnement moins porteur pour l'immobilier de commerces', et ne relèvent leur cible qu'à 80 euros.









