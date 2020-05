COMMUNIQUÉ SEMAFO _ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché, SEMAFO inc. est tenue de rendre publique cette information. L'information a été soumise à des fins de publication par l'entremise de la personne-ressource citée ci- dessous, à 17 h 00, heure de l'Est, le 28 mai 2020.

SEMAFO obtient l'approbation des actionnaires pour l'arrangement avec

Endeavour

Montréal, Québec, le 28 mai 2020 - SEMAFO inc. (TSX, OMX : SMF) (« SEMAFO ») a le plaisir d'annoncer que ses actionnaires ont approuvé le plan d'arrangement annoncé antérieurement en vertu duquel SEMAFO fusionnera avec Endeavour Mining Corporation (l'« arrangement »). Plus de 99,7 % des votes exprimés par les actionnaires de SEMAFO étaient en faveur de l'arrangement. SEMAFO ira maintenant de l'avant avec l'audience devant la Cour supérieure du Québec en vue d'obtenir l'ordonnance définitive relativement à l'arrangement le vendredi 29 mai 2020. Par ailleurs, les parties ont apporté quelques amendements mineurs au plan d'arrangement, dont une copie a été déposée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, lequel sera soumis à la Cour pour approbation.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou de faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « devrait », « sera », « fusionnera » et d'autres expressions semblables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent : la capacité de réaliser l'arrangement selon les modalités et les délais proposés; l'impact sur la clôture et le moment de l'arrangement résultant de tout examen ordonné par le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique en vertu de la Loi sur Investissement Canada; la capacité de gérer le virus de la COVID-19; les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis); la sécurité de nos opérations; et les autres risques décrits dans les