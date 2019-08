Des obstacles endogènes Envoyer par e-mail :

Résultat, l’indice de Bombay a reculé de 7% sur le mois glissant entraînant la majorité des composantes dans son sillage.

Seules, deux valeurs affichent des parcours mensuels positifs : Asian Paints à +15% et Sun Pharmaceutical à +13%.



Pour stimuler l’économie, la banque centrale (RBI) vient d’abaisser une nouvelle fois son taux de refinancement de 35 points de base pour le porter à son plus bas niveau en neuf ans à 5.4%.



Graphiquement, en données journalières, les cours ont fortement réagi au contact des plus hauts historiques vers 40 250 points. Depuis, le repli est constant, étirant la phase de consolidation sous le point support des 37 120 points.

L’orientation des moyennes mobiles à la baisse fragilise davantage la configuration. Les cours pourraient ainsi rejoindre la cible inférieure des 35 400 points. Il faudrait un retournement brutal au-delà des 38 600 points pour annihiler les risques baissiers.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.