Doutes sur la croissance

Sur la dernière séquence mensuelle, les valeurs entament un mouvement de consolidation. Néanmoins, quelques dossiers échappent à cette configuration latérale comme Power Grip (transmission d’électricité) qui grimpe de 13%, suivie de Tata Consultancy (+10%) et enfin Vedanta (producteur non ferreux) qui reprend des couleurs (+8%) aidée par le rebond des matériaux industriels.



Graphiquement, en données journalières, l’indice, à l’opposé des autres places mondiales, perd du terrain sur le mois de juin, effectuant une trajectoire horizontale, validée par les moyennes mobiles qui se maintiennent dans une certaine neutralité. Au-dessus des 38810 points, les chances de tester les plus hauts historiques vers 40260 points demeurent intactes. En revanche, une cassure de ce niveau support, ouvrirait la voie à une extension baissière en direction des 37100 points.

