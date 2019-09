Fragilisation de la configuration Envoyer par e-mail :

Après un forte poussé des actions indiennes sur le début d’année 2019, le Sensex depuis son pic des 40 270 points connaît une dégradation régulière. A partir de ce plus haut de fin mai, l’indice a cédé plus de 8%, amenant la performance annuelle à un tout petit 2%. Les baisses les plus significatives, sur cette séquence temporaire, concernent le secteur industriel avec une chute de 30% pour Tata Motors et le secteur bancaire symbolisé par l'effondrement de Yes Bank (-50%) après des publications de piètre qualité. De manière très isolée, quelques dossiers affichent un parcours positif tel Infosys, avec 14% de gains. Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent au contact de la ligne support des 36 470 points, niveau qui a été testé à plusieurs reprises. Une cassure de cette zone et l’indice se verrait ouvrir une nouvelle voie baissière en direction des 35 000 points. Il faudrait un rapide retour au-dessus des 37650 points pour renouer avec un schéma plus positif .

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.