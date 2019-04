La banque centrale bienveillante Envoyer par e-mail :

Les actions indiennes restent soutenues par l’environnement porteur des marchés financiers et par la récente baisse, par la banque indienne, de son taux directeur d’un quart de point à 6%. La croissance domestique était, en effet, retombée à 6.6% au quatrième trimestre 2018, un plus bas de 15 mois.L’indice Sensex se valorise de 8% depuis l’entame de 2019 et le secteur automobile se démarque avec Tata Motors qui monte de 25% après une phase très volatile en février dernier.Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent au contact des plus hauts historiques (39060 points) même si les récentes variations montrent un blocage patent sur cette résistance. Le seuil psychologique des 40 000 points peut constituer un objectif au franchissement de cette zone supérieure. En revanche, en cas de consolidation plus durable, un retour sur 37 800 points parait légitime.

