La phase de réflexion perdure

En attendant les sociétés de services informatiques participent au mouvement de hausse, à l’image de HCL Technologies qui réalise plus de 7% sur la récente séquence hebdomadaire, portant son avance 2019 à 23%. Cette performance place la valeur sur le podium annuel, avec Reliance Industries et Tata Motors, toutes deux à 24%.



Graphiquement en données journalières, la large phase de réflexion perdure sur l’indice indien. En effet, les cours oscillent entre la borne basse des 38 560 points et le récent pic des 39 275 points. L’orientation positive des moyennes mobiles présage d’une éventuelle accélération des prix sur les semaines à venir. Le dépassement de la résistance des 39 275 points validerait ce scénario pour viser la zone symbolique de 40 000 points.

A contrario, seul un repli conséquent sous 37 750 points fragiliserait la configuration actuelle.





