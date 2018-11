Ou est passé l"été indien" ? Envoyer par e-mail :

Les sociétés informatiques dominent, sans surprise le classement des performances avec Tata Consultancy Services (+42% depuis le début d’année) et Infosys (+27%) alors qu’à l’inverse Tata Motors, le premier constructeur automobile indien cède plus de 50% sur l’exercice boursier.



Graphiquement, en données journalières, les cours se situent dans une phase de rebond après avoir touché les 33350 points. Cette reprise se réalise sous forme d’un ajustement succédant à une forte chute des prix depuis le zénith du mois d’août proche des 39000 points. Ces variations se font avec beaucoup d’intensité montrant une certaine volatilité. La poursuite du rebond peut s’étendre jusqu’à la cible supérieure des 36300 points. Il faudrait un retour sous 33350 points pour que les chances de relance s'estompent à court terme.

L'indice de Bombay des 30 plus grosses sociétés indiennes se situe dans une phase de réflexion, après un fort décalage des cours depuis son plus haut historique. Les tensions sur le commerce international ont fragilisé les bourses mondiales et le Sensex n'a pas échappé à ces prises de bénéfices, d'autant que les valeurs indiennes venaient de progresser sans interruption depuis 30 mois.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.