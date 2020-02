Retour de la volatilité Envoyer par e-mail :

Les actions indiennes font preuve de volatilité depuis le début d’année. Le Sensex, indice de référence, reste néanmoins stable depuis l’ouverture de 2020, même si une relance s’opère actuellement grâce à la baisse du pétrole. L'inde demeure sensible au prix de l’or noir, principale dépense des importations. Cependant, quelques dossiers réalisent des parcours de qualité sur janvier. C’est le cas de Bharti Airtel, principal opérateur mobile du pays, qui progresse de 14%. Hindustan Unilever (distribution) monte également de 12%, suivie de Mahindra and Mahindra (constructeur automobiles), avec +8.5%, qui accède au podium des hausses. Graphiquement, en données quotidiennes, les cours ont longtemps tergiversé entre la partie haute d'une zone de prix volatile (41 950 points) et sa ligne basse à 40 675 points. Sa récente cassure aura été de courte durée puisque la relance s’est opérée immédiatement après le test des 39 700 points. La dynamique du rebond a donc permis de gagner plus de 1400 points.

Une pause peut intervenir avec le passage des moyennes mobiles 20 et 50 jours, mais il faudrait un repli plus marqué sous les 39 735 points pour fragiliser la configuration indicielle.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.