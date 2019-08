Perte semestrielle stable pour Sensirion

Zurich (awp) - Le fabricant de microcapteurs Sensirion a essuyé au premier semestre 2019 une perte quasiment égale à celle enregistrée un an plus tôt. Le groupe zurichois avait lancé en juillet un avertissement sur résultats, invoquant notamment des reports de commandes, des difficultés sur l'important débouché dans l'industrie automobile et les litiges commerciaux.

La perte nette s'est inscrite à 1,9 million de francs suisses, contre 2,0 millions au premier semestre de l'année dernière, indique Sensirion mercredi. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) corrigé des effets exceptionnels a été amputé de près de moitié (-46%) à 8,4 millions. Les coûts uniques de l'entrée en Bourse (IPO) en mars 2018 continuent de peser sur la performance.

Ces résultats manquent totalement les prévisions des analystes interrogés par AWP, qui prévoyaient une perte nette à 1,1 et 0,7 million et un Ebitda ajusté à 9,1 et 10,1 millions.

Le chiffre d'affaires s'est étiolé de 7,0% à 83,9 millions de francs suisses, précise le communiqué. Les ventes publiées correspondent au niveau annoncé lors de l'avertissement sur résultat.

Le flux de liquidités des activités opérationnelles s'est établi à 11,1 millions, contre 14,8 au premier semestre 2018, rapporte le spécialiste des capteurs environnementaux et de débit.

Pour l'exercice 2019 dans son ensemble, la direction table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 160 et 170 millions de francs suisses, contre 175-190 millions auparavant, selon l'avertissement sur résultats de juillet. Au niveau de la marge Ebitda, la barre a été ramenée à 9-12%, après 15-16%.

Dans le communiqué, Sensirion affirme confirmer ses "perspectives de croissance à moyen et long terme", sans les chiffrer.

fr/buc