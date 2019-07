Sensirion anticipe un passage à vide sur l'exercice 2019

Zurich (awp) - Le concepteur de capteurs Sensirion rabote ses ambitions pour l'exercice en cours, invoquant notamment des reports de commandes, des difficultés sur l'important débouché dans l'industrie automobile et les incertitudes qui pèsent sur le commerce mondial. Confiante dans son incubateur de produits, la firme de Stäfa confirme néanmoins ses perspectives à plus longue échéance.

La direction anticipe désormais en 2019 un chiffre d'affaires de 160 à 170 millions de francs suisses, contre 175 à 190 millions précédemment. La fourchette pour la marge brute d'exploitation (Ebitda) a été élaguée entre 9 et 12%, contre 15 à 16%, tandis que le couloir pour la marge brute s'établit toujours entre 52 et 54%.

Les nouvelles affaires ne parviendront pas à compenser complètement l'impact du report à 2020 du lancement de la production pour un important client, l'accélération de la cadence en direction d'une production de masse nécessitant généralement deux ou trois ans, précise un communiqué publié jeudi.

L'impact disproportionné sur la rentabilité opérationnelle s'explique par la faible variabilité du coût des produits.

Sur le seul premier semestre, Sensirion table sur un chiffre d'affaires en recul de 7% sur un an à 83,5 millions et n'anticipe plus de rétablissement sur la seconde moitié de l'année. Les résultats détaillés doivent être publiés le 20 août.

