Sensirion essuie une perte au premier semestre malgré des ventes en hausse

Zurich (awp) - Le fabricant de capteurs Sensirion, coté depuis mars à la Bourse suisse, a vu ses ventes solidement progresser sur les six premiers mois de l'année. Toutefois, le deuxième semestre devrait enregistrer une croissance plus lente, a expliqué le directeur général Marc von Waldkirch mercredi dans une téléconférence.

Au premier semestre, la société a profité de commandes exceptionnellement élevées de la part de clients existants, ce qui explique la solide croissance.

Les ventes ont atteint 90,2 millions de francs suisses, un bond de 30%, répartie entre 18% de croissance organique, 11% non organique et 1% lié aux effets de change, a précisé le groupe dans un communiqué. Le groupe a profité de la bonne conjoncture et d'une demande en hausse de la part de grands clients.

Les nouveaux capteurs ont contribué au chiffre d'affaires, mais leur part reste faible. "En particulier dans le domaine médical, il faut quelque temps avant qu'un nouveau produit fournisse une contribution conséquente", a expliqué le directeur. Un des piliers du "succès" de l'entreprise vient du fait que Sensirion vend "le même produit pour différents marchés", a-t-il ajouté.

Environ 40% du chiffre d'affaires est réalisé pour les utilisations industrielles, 32% provient de l'industrie automobile, 20% des techniques médicales et 8% des biens de consommation à l'instar des smartphones.

Dans les chiffres rouges

Malgré la hausse des ventes, Sensirion a essuyé une perte nette de 2,0 millions de francs suisses, alors qu'un bénéfice net de 1,4 million avait été enregistré il y a un an, a souligné la société. Cela s'explique par les coûts liés à l'introduction en Bourse et aux programmes d'options pour employés.

L'excédent d'exploitation (Ebitda) ajusté des coûts liés à l'introduction en Bourse (IPO) a augmenté d'un tiers à 15,0 millions par rapport à la même période un an plus tôt. La marge afférente a gagné 0,3 point de pourcentage à 16,6%. Les coûts non récurrents liés à l'IPO ont atteint 8,8 millions.

Pour l'ensemble de l'année, Sensirion table sur des revenus entre 175 et 180 millions de francs suisses, soit une croissance de 18 à 22%. Le deuxième semestre seul devrait enregistrer une croissance de 15 à 18%, a précisé M. Waldkirch. La marge Ebitda est attendue aux alentours de 15 à 16%, hors coûts liés à l'IPO.

Sensirion a effectué son introduction à la Bourse suisse en mars, à un prix d'émission de 36,00 francs suisses par titre. Le produit brut de l'opération s'est porté à 96,6 millions de francs suisses tandis que le volume total du placement a atteint 318 millions.

Vers 14h30, le titre Sensirion prenait 2% à 56,60 francs suisses tandis que le SPI reculait de 0,25%.

ol/lk/al