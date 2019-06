Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sensorion a annoncé une émission d’obligations convertibles en actions d’un montant nominal de 20 millions d’euros souscrit par deux nouveaux investisseurs, Invus Public Equities LP comme investisseur principal et Sofinnova Crossover I SLP comme co-investisseur principal. Le produit de l’emprunt obligataire est destiné à financer les programmes cliniques de phases 2 pour le SENS-111 et le SENS-401, l’amorçage des projets précliniques en thérapie génique ainsi que les frais et coûts généraux de la Société jusqu’au courant du second semestre 2020.La phase 2 du SENS-401, dans la perte brusque d'audition (SSNHL), vient de démarrer et des résultats intermédiaires devraient être annoncés en fin d'année.Dans le cadre de l'accord de partenariat récemment signé avec l'Institut Pasteur, Sensorion va lancer et financer deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l'Otoferline.