Sensorion bondit de 8% à 1,288 euro après la signature avec l’Institut Pasteur d’un accord cadre de partenariat sur des programmes de Thérapie Génique ciblant les pertes de l’audition. L'accord octroie une option de licences exclusives à Sensorion afin de développer et commercialiser des candidats médicaments en thérapie génique issus de projets collaboratifs pour la restauration, le traitement et la prévention des problèmes auditifs.Conformément à la lettre d'intention annoncée le 23 novembre 2018, Sensorion et l'Institut Pasteur ont mis à profit ces six derniers mois pour négocier un accord cadre de partenariat comportant, à l'issue d'un programme de recherche, une option exclusive de licences.Les termes de la licence sont prédéfinis pour deux programmes spécifiques visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l'Otoferline.S'agissant des autres projets dans le domaine des formes monogéniques héréditaires de surdité, les termes de la licence seront négociés en fonction des résultats des programmes de recherche.Enfin, Sensorion dispose d'un droit de préférence concernant les programmes de recherche de l'Institut Pasteur dans le domaine des maladies génétiques de l'oreille interne en vue de mettre en place des collaborations.