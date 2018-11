Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sensorion a signé une lettre d’intention avec l’Institut Pasteur (Paris) pour négocier de manière exclusive la mise en place d’un accord cadre et l’octroi de licences exclusives, afin de développer et commercialiser des candidats médicaments en thérapie génique pour la restauration, le traitement et la prévention des problèmes auditifs." Avec cette collaboration entre l'Institut Pasteur et Sensorion, nous souhaitons transformer les avancées scientifiques en innovation thérapeutique pour les patients et faire évoluer les pratiques médicales ainsi que le parcours de soin des patients", a expliqué le Professeur Christine Petit, MD, PhD, Présidente du Conseil Scientifique de Sensorion.