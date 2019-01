Sensorion : Bilan semestriel du contrat de liquidité Sensorion avec la société de bourse Kepler Chevreux. Lire

Bilan semestriel du contrat de liquidité Sensorion avec la société de bourse Kepler Chevreux

Montpellier, le 07 janvier 2019 - 7h30 - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société de biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements contre les maladies de l'oreille interne, présente le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à la société Kepler Cheuvreux.

Au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions Sensorion : 69 364 Solde en espèces du compte de liquidité : 10 091,84€

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions Sensorion : 26 148 Solde en espèces du compte de liquidité : 78 579,00€

A propos de Sensorion

Sensorion est une société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l'oreille interne telles que les surdités, les vertiges

et les acouphènes. Deux produits sont en développement clinique de phase 2 : Séliforant (SENS-111) dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et l'Arazasetron (SENS-401) dans la perte auditive aiguë neurosensorielle

(SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la pathophysiologie et de l'étiologie des maladies de l'oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d'action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l'identification de biomarqueurs afin d'améliorer le diagnostic et le

traitement de ces maladies peu ou mal traitées.

En ligne avec sa volonté de continuer à délivrer des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients avec des problèmes liés à l'oreille interne, Sensorion est entré en novembre 2018 en négociation exclusive avec l'Institut Pasteur sur des programmes de Thérapie Génique ciblant les pertes d'audition parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l'Otoferline.

Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l'oreille interne ; un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd'hui.

