Sensorion : Compte-rendu de l'Assemblée Générale - Nominations de trois nouveaux administrateurs. Lire

Communiqué de presse

Sensorion : Compte-rendu de l'Assemblée Générale

Nominations de trois nouveaux administrateurs

Montpellier, le 31 Juillet 2019 - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN) société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l'oreille interne telles que les surdités, les acouphènes et les vertiges, a tenu son assemblée générale mixte le 29 juillet 2019.

L'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires, réunie à Paris le 29 juillet 2019, sous la présidence de Nawal Ouzren, a adopté les résolutions soumises au vote de l'assemblée générale, parmi lesquelles la ratification des deux administrateurs M. Khalil Barrage et M. Julien Miara représentant Invus, la nomination d'un administrateur représentant Sofinnova Partners en la personne de M. Cedric Moreau et le renouvellement des délégations et autorisations financières.

La présentation de l'assemblée générale est disponible sur le site.

Khalil Barrage est Partner chez Invus, à New York. Il a rejoint Invus en 2003 pour y créer Invus Public Equity, activité d'investissement dans les sociétés cotées. Depuis sa création, Invus Public Equity a concentré ses investissements dans les sociétés de biotechnologie innovantes et émergentes. Avant de rejoindre Invus, Khalil a travaillé pour The Olayan Group à New York où il a géré le portefeuille d'actions américaines pendant 15 ans. Il est titulaire d'un BA en économie de l'Université américaine de Beyrouth. Il est membre du conseil d'administration de Protagenic et de Celtaxsys. Dans le cadre de son engagement philanthropique, Khalil siège au conseil d'administration du Fonds pour les enfants d'Arménie et de l'association de lutte contre les cancers pédiatriques (Solving Kids's Cancer).

Julien Miara est Directeur chez Invus, qu'il a rejoint en 2010 en tant qu'analyste pour l'activité d'investissement dans les sociétés cotées (Invus Public Equity), couvrant notamment les biotechnologies. En 2018, Julien a été promu à la tête de l'équipe en Europe. Auparavant, Julien a travaillé en banque d'investissement chez BNP Paribas à Paris, à la Société Générale à New-York, ainsi que dans le conseil. Julien a obtenu son Master en Management de l'EDHEC Business School à Lille (France) en 2009.

Cédric Moreau est Partner dans l'équipe d'investissement Crossover chez Sofinnova Partners. Il compte 18 années d'expérience en banque d'investissement dans le domaine des sciences de la vie et apporte son expertise transactionnelle dans l'industrie biopharmaceutique. Précédemment, il dirigeait la practice Sciences de la Vie au sein de la banque d'affaires chez ODDO-BHF, où l'équipe figurait en 2017 au premier rang du classement européen des opérations de marché de capitaux propres dans le secteur de la biotechnologie. Auparavant, il était Directeur chez Bryan Garnier & Co où il a réalisé plusieurs transactions transatlantiques de taille importante, notamment des cotations au NASDAQ de sociétés européennes. Avant sa carrière en banques d'affaires, il a travaillé pendant 10 ans en tant qu'analyste financier dans le secteur de la santé et s'est distingué à plusieurs reprises en haut des classements EXTEL chez Natixis et Fortis. Il assurait le suivi et la couverture de sociétés cotées du secteur de la biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique. Cédric est titulaire d'une maîtrise en économie et d'un diplôme de troisième cycle en finance et fiscalité (Sorbonne) et d'un diplôme de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF).

