Sensorion : L’OMS désigne le traitement SENS-111 sous l’appellation de « Séliforant ». Lire

L'OMS désigne le traitement SENS-111 sous l'appellation de « Séliforant »

 Séliforant (auparavant SENS-111), le premier candidat clinique de la classe des antagonistes des récepteurs à l'histamine H4, est en cours de développement pour le traitement de la vestibulopathie unilatérale aiguë (AUV), une forme sévère de vertiges d'origine vestibulaire.  Séliforant, qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase II, est le premier candidat-médicament de Sensorion



Montpellier, le 02 Mai 2018 (07h30 CEST) - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN),

société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies de l'oreille interne, annonce aujourd'hui que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a octroyé à son candidat clinique le plus avancé dans le traitement des troubles vestibulaires, SENS-111, la dénomination commune internationale (DCI ou appellation unique reconnue mondialement et relevant du domaine public) de « Séliforant ». Actuellement en cours de développement clinique de phase 2, Séliforant est destiné au traitement de la vestibulopathie unilatérale aiguë (AUV), une forme sévère de vertiges d'origine vestibulaire.

« Nous nous félicitons de ce que la que la division DCI de l'OMS ait décidé d'accorder le nom de Séliforant à SENS-111, notre candidat médicament en cours de développement », a déclaré Nawal Ouzren, CEO de Sensorion. « Cet événement vient s'ajouter aux progrès continus dont a bénéficié notre premier programme clinique, et nous attendons avec impatience les résultats de l'essai de phase 2 en cours de réalisation, prévus pour fin 2018 ».

À propos de Séliforant

Séliforant (auparavant SENS-111) est le premier représentant de la classe des antagonistes des récepteurs à l'histamine H4 à être testé pour le traitement symptomatique des crises de vertige. Présentant un effet de neuromodulation de la fonction de cellules de l'oreille interne, Séliforant est une petite molécule pouvant être administrée par voie orale ou par injection, actuellement en cours de développement clinique de phase 2 aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud.

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de l'oreille interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Deux produits sont en développement clinique, Séliforant (anciennement SENS-111) en phase 2 dans le traitement de la vestibulopathie unilatérale vestibulaire (AUV, ou névrite vestibulaire aigue) et le SENS-401 ayant terminé une étude de phase 1. Fondée au sein de l'Inserm, la Société bénéficie d'une forte expérience en R&D pharmaceutique et d'une plate-forme technologique complète pour développer des médicaments first-in-class facilement

administrables, notamment par voie orale, visant le traitement et la prévention de la perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d'acouphènes.

Basée à Montpellier, Sensorion a bénéficié du soutien financier de BPIfrance, à travers le fonds InnoBio, et d'Inserm Transfert Initiative.

Sensorion est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le mois d'avril 2015. www.sensorion-pharma.com

