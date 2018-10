Sensorion : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Regulatory News:

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN / Eligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies de l’oreille interne, annonce que son rapport financier semestriel a été mis à la disposition de ses actionnaires.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur :

le site Internet de la Société, rubrique Investisseurs / Documentation;

A propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de l’oreille interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Deux produits sont en développement clinique, le Séliforant (SENS-111) en phase 2 dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et l’arazasetron (SENS-401) qui a démarré, au second semestre 2018, une phase 2 dans la surdité brusque (Sudden Sensorineural Hearing Loss). Fondée au sein de l’Inserm, la Société bénéficie d’une forte expérience en R&D pharmaceutique et d’une plate-forme technologique complète pour développer des médicaments first-in-class facilement administrables, notamment par voie orale, visant le traitement et la prévention de la perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d’acouphènes. Basée à Montpellier, Sensorion a bénéficié du soutien financier de BPI France, à travers le fonds InnoBio, et d’Inserm Transfert Initiative et d’autres investisseurs institutionnels tels que Novalis LifeSciences.

Sensorion est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le mois d’avril 2015.

