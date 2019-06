Sensorion : annonce l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant total de 20 M souscrit par deux investisseurs renommés Invus et Sofinnova Partners. Lire

Communiqué de presse

Sensorion annonce l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant total de 20 M€ souscrit par deux investisseurs renommés Invus et Sofinnova Partners

Emission d'obligations convertibles en actions ordinaires de la Société de 20 millions d'euros de valeur nominale auprès d'Invus Public Equities LP et de Sofinnova Crossover I SLP qui s'inscrivent comme partenaires long terme dans la transformation de Sensorion. Ces obligations seront obligatoirement converties en actions à la date de maturité (13 juin 2024).

Cette levée de fonds permettra de poursuivre le développement clinique des phases 2 du SENS-111 et du SENS-401 et d'amorcer les nouveaux programmes de thérapie génique dans les maladies de l'oreille interne, à la suite de l'accord cadre de partenariat récemment signé avec l'Institut Pasteur

Montpellier, le 12 Juin 2019 - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN) société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l'oreille interne telles que les surdités, les acouphènes et les vertiges, annonce aujourd'hui une émission d'obligations convertibles en actions (« OC») d'un montant nominal de 20 millions d'euros souscrit par deux nouveaux investisseurs, Invus Public Equities LP comme investisseur principal et Sofinnova Crossover I SLP comme co-investisseurprincipal.

Le produit de l'emprunt obligataire est destiné à financer les programmes cliniques de phases 2 pour le SENS- 111 et le SENS-401, l'amorçage des projets précliniques en thérapie génique ainsi que les frais et coûts généraux de la Société jusqu'au courant du second semestre 2020. Les résultats d'étude de phase 2 sur l'efficacité du SENS-111 dans la vestibulopathie unilatérale aigüe sont attendus dans le courant du second semestre 2019. La phase 2 du SENS-401, dans la perte brusque d'audition (SSNHL), vient de démarrer et des résultats intermédiaires devraient être annoncés en fin d'année. Dans le cadre de l'accord de partenariat récemment signé avec l'Institut Pasteur, Sensorion va lancer et financer deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l'Otoferline.

«2019 est une année de transformation pour Sensorion. Nous venons de signer un accord cadre de partenariat avec l'Institut Pasteur, une institution mondialement reconnue pour la qualité de ses avancées scientifiques dans le domaine de l'audition. Nous avons désormais l'un des pipelines les plus riches dans le domaine de l'oreille interne avec deux programmes en phase 2 accompagnés par le nouveau portefeuille de thérapies géniques. Nos candidat-médicaments pourraient améliorer de manière significative la qualité de vie de nombreux patients, depuis les nouveau-nés jusqu'aux populations vieillissantes dans un domaine médical où il existe peu d'options thérapeutiques efficaces. Aujourd'hui, nous réalisons la plus importante levée de fonds de l'histoire de Sensorion auprès d'investisseurs prestigieux pour accompagner notre croissance. Nous nous réjouissons de travailler en partenariat étroit avec Invus et Sofinnova dont l'expertise et les ressources vont nous permettre de renforcer notre leadership et déployer nos projets de développement ambitieux au cours des prochaines années » commente Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion

"Sensorion est une société de biotechnologie française de premier plan dotée d'une science innovante. En plus de son solide pipeline de candidats-médicaments, Sensorion a récemment signé un partenariat unique avec une institution académique française reconnue mondialement pour le développement de thérapies géniques de nouvelle génération. Invus est enthousiaste à l'idée de tirer parti de sa structure de capital long terme pour financer la société et accompagner son équipe de direction à trouver des traitements efficaces et, espérons-le,

guérir un jour, les patients souffrant de différentes pathologies de l'oreille interne » a déclaré Khalil Barrage, Partner d'Invus .

