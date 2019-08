Sensorion : annonce la nomination de John Furey, ancien COO de Spark Therapeutics, comme membre indépendant du conseil d'administration

Regulatory News:

Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l’oreille interne telles que les surdités, les acouphènes et les vertiges, annonce que John Furey rejoindra le conseil d'administration en tant que membre indépendant du conseil. John était dernièrement directeur des opérations chez Spark Therapeutics, l'un des principaux développeurs mondiaux de thérapies géniques. Cette nomination sera effective lors de la prochaine réunion du conseil d’administration de la société, en septembre 2019.

« John est une addition exceptionnelle pour le conseil d’administration et son arrivée est très opportune considérant le stade de développement de la société car il apporte plus de 30 ans de développement de médicaments et d’expérience opérationnelle avec un accent majeur sur la thérapie génique au cours des dernières années. John a dirigé avec succès des équipes commerciales et techniques internationales dans différents laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques renommés », a commenté Patrick Langlois, président du conseil d’administration.

« Je suis vraiment ravi de rejoindre Sensorion en cette période charnière. Sa position unique dans le domaine de l'oreille interne et son portefeuille diversifié incluant des thérapies géniques de nouvelle génération offrent un potentiel considérable. J’ai hâte de travailler avec le conseil d’administration et l’équipe de direction pour soutenir la progression de Sensorion et le développement de cette nouvelle classe de médicaments innovants pour améliorer le parcours de soins des patients », a déclaré John Furey.

Nawal Ouzren, PDG de Sensorion, a commenté : « Avec l'un des pipelines les plus riches du secteur de l'oreille interne comprenant deux actifs en phase 2 et un nouveau portefeuille de thérapie génique, le profil de Sensorion est en pleine transformation. L’expérience et le leadership de John seront précieux pour bâtir des ponts avec la communauté financière aux États-Unis et guider nos efforts pour développer une société biotech leader sur un marché mondial ».

John Furey est actuellement directeur non exécutif d'Adaptimmune, un chef de file du traitement par lymphocytes T. Il a récemment occupé le poste de directeur des opérations chez Spark Therapeutics, l'un des principaux développeurs mondiaux de thérapies géniques. À ce titre, il était responsable des opérations commerciales mondiales, des affaires médicales, du développement technologique et de la production. Il a dirigé avec succès le lancement de la première thérapie génique aux États-Unis (LUXTURNA) et a contribué à l’approfondissement de la maturité opérationnelle globale de Spark Therapeutics.

Avant de rejoindre Spark Therapeutics, John était vice-président et responsable des opérations mondiales chez Baxalta, où il dirigeait la fabrication, la qualité, l’ingénierie et le développement des process. Il a géré un budget de production de 2,5 milliards de dollars pour le réseau mondial de production de Baxalta et a dirigé une organisation de premier plan dans la chaîne d’approvisionnement pour les maladies rares. Il a également passé deux ans en Chine en tant que directeur général de la division des vaccins pour Pfizer, après avoir été responsable de la définition de la politique de prix et du remboursement chez Pfizer Vaccines. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé des postes commerciaux et opérationnels de portée et de responsabilité croissantes au sein de Pfizer et de Wyeth Pharmaceuticals.

John Furey est titulaire d’un M.B.A. de la St. Joseph’s University de Philadelphie, d’un B.Sc. de Trinity College, Dublin, et un diplôme en santé environnementale de l'Institut de technologie de Dublin

A propos de Sensorion

Sensorion est une société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l’oreille interne telles que les surdités, les vertiges et les acouphènes. Deux produits sont en développement clinique de phase 2 : Séliforant (SENS-111) dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et l’Arazasetron (SENS-401) dans la perte auditive aiguë neurosensorielle (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la pathophysiologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic et le traitement de ces maladies peu ou mal traitées. Sensorion lance au second semestre 2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l’Otoferline. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne ; un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.

www.sensorion-pharma.com

Label : SENSORION ISIN : FR0012596468 Mnemonic : ALSEN

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l’AMF sous le numéro R.17-062 du 7 septembre 2017, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190806005881/fr/