Sensorion : annonce les résultats de l'étude de phase 2b SENS-111 dans la vestibulopathie unilatérale aiguë

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN / éligible PEA-PME), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies dans le domaine de la perte d’audition annonce aujourd’hui des résultats d’une étude de phase 2 SENS-111 preuve de concept dans le traitement de la vestibulopathie unilatérale aiguë (AUV).

SENS-111 a été sûr et bien toléré, mais il n’a pas atteint le critère d’évaluation principal représenté par l’intensité du vertige, mesurée par la surface sous la courbe de l’échelle visuelle analogique. L’intensité des vertiges (VI-VAS) était évaluée en position debout pendant les quatre jours de traitement avec huit mesures sous traitement.

« Nous regrettons que le critère d’évaluation principal n’ait pas été atteint. Comme annoncé avant la publication de ces résultats, nous ne continuerons pas le développement de cette molécule. Sensorion construit progressivement une position de leader dans les maladies liées à la perte d’audition avec un portefeuille prometteur de solutions thérapeutiques innovantes visant à restaurer, traiter et prévenir les maladies dans le domaine de l’oreille interne. Nous sommes soutenus par des partenariats avec des acteurs académiques et industriels de premier plan. Nous allons maintenant nous concentrer sur le développement de notre pipeline en orientant nos investissements vers le programme SENS-401, actuellement en phase 2 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) et vers les deux programmes précliniques de thérapie génique menés en collaboration avec l'Institut Pasteur » déclare Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion. « Je souhaite remercier les patients, les investigateurs ainsi que les équipes de Sensorion pour leur engagement durant le développement du SENS-111 ».

A propos de l’étude

L’étude SENS-111 phase 2b preuve de concept randomisée, en double aveugle, avec contrôle placebo et trois bras parallèles a évalué l’efficacité et la sécurité de SENS-111, un antagoniste des récepteurs H4 de l’histamine. Au total, 105 patients ont été inclus dans l’étude en Europe, en Israël, en Corée du Sud et aux États-Unis, avec un rapport de randomisation de 1:1:1, stratifiés en fonction de la durée du vertige avant le début du traitement (≤ 24 heures, >24 heures). La participation à l’étude de chaque patient a duré quatre semaines, avec quatre jours de traitement en double aveugle et une période de suivi sans le produit de l’étude jusqu’au 28e jour après l’inclusion.

A propos de SENS-111

SENS-111 (Séliforant) est une petite molécule de la classe des antagonistes des récepteurs à l’histamine H4 administrée par voie orale présentant un effet inhibiteur de l’activité des neurones vestibulaires.

À propos de Sensorion

Sensorion est une société biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies dans le domaine de l’oreille interne telles que les surdités, et les acouphènes Un produit est en développement clinique de phase 2, le SENS-401 (Arazasétron) dans la perte auditive aiguë neurosensorielle (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic et le traitement de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé au second semestre 2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l’Otoferline. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne ; un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.

