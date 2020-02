Sensorion : annonce qu'Invus a converti la totalité de ses obligations convertibles en actions ordinaires

Regulatory News:

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN / éligible PEA-PME) société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition annonce qu’Invus Public Equities LP a converti en actions ordinaires l’ensemble des obligations convertibles qu’il avait souscrites en juin 2019.

« Nous sommes très satisfaits des progrès accomplis en 2019 par l’équipe de direction de Sensorion. De nombreux résultats ont été obtenus : la situation financière de l’entreprise a été nettement renforcée grâce à deux levées de fonds successives, la plateforme scientifique a été enrichie suite à la signature du contrat cadre avec l’Institut Pasteur et le développement clinique du SENS-401 est en cours. La situation financière de la société permet désormais d’attirer de nombreux talents pour faire avancer son portefeuille thérapeutique. Invus est déterminé à soutenir Sensorion dont l’ambition est de devenir un leader mondial dans le domaine de l’oreille interne, grâce à sa plateforme scientifique unique, et d’offrir des traitements innovants aux patients. La conversion des obligations convertibles souscrites par Invus est un signe supplémentaire de la confiance que nous apportons à l’équipe de Sensorion et nous attendons avec intérêt les avancées clés à venir en 2020 concernant SENS-401 et les programmes de thérapie génique », déclare Khalil Barrage, Partner d’Invus

Invus Public Equities LP a converti en actions ordinaires de la Société l’intégralité des 12.500.000 obligations convertibles (« OC ») qu’il avait souscrites en juin 2019. La conversion desdites OC a été réalisée conformément aux modalités des OC sur la base d’un cours de référence correspondant à la valeur la moins élevée entre (a) 1,3662 € et (b) la moyenne pondérée par les volumes des cours de séance de bourse pendant une période de trois mois se terminant la séance de bourse précédant la date de conversion, soit 0,76 €. Le nombre d’actions ordinaires émis par la Société en conséquence de ladite conversion est de 16.447.368 et ces actions ordinaires nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes (Code ISIN FR0012596468). Invus Public Equities LP détient à la suite de la conversion des OC 20.591.259 actions ordinaires de la Société représentant 42,29% du capital et des droits de vote de la Société.

Nouvelle répartition du capital

Avant conversion des obligations convertibles Après conversion des obligations convertibles Base entièrement diluée Nombre d'actions Détention du Capital Nombre d'actions Détention du Capital Nombre d'actions Détention du Capital Inserm Transfert Initiative 982 911 3.05% 982 911 2.02% 982 911 1.61% Innobio (Bpifrance) 3 499 874 10.85% 3 499 874 7.19% 3 499 874 5.74% Management, salariés, administrateurs(1)(4)(5) 221 582 0.69% 221 582 0.46% 1 817 493 2.98% Cochlear 533 755 1.66% 533 755 1.10% 533 755 0.88% Invus (OC 0624)(2) 4 143 891 12.85% 20 591 259 42.29% 20 591 259 33.80% Sofinnova (OC 0624)(3) 1 953 837 6.06% 1 953 837 4.01% 11 822 258 19.40% Nouveaux investisseurs

(augmentation de capital de septembre 2019) 9 489 051 29.43% 9 489 051 19.49% 9 489 051 15.57% Flottant

(y compris anciens dirigeants et administrateurs)(5) 11 422 362 35.42% 11 422 362 23.46% 12 192 741 20.01% Total 32 247 263 100% 48 694 631 100% 60 929 343 100.00% Hypothèses

Avant la conversion des obligations convertibles par Invus :

(1): 160 000 actions gratuites attribuées le 29 Mai 2018

Après la conversion des obligations convertibles par Invus :

(2): conversion des (OC 0624) sur la base d'un prix de 0,76 €

Sur une base entièrement diluée:

(3): Conversion des (OC 0624) sur la base d'une hypothèse de prix de 0,76 €

(4): Conversion des (OC 0321) détenues par un dirigeant à un prix de 1,30 €

(5): Incluant 2 190 109 BSPCE, BSA et actions gratuites existantes (dont 160.000 actions gratuites attribuées le 29 Mai 2018) émises par la société / 1 BSA = 1 action

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition. Un produit est en développement clinique de phase 2, le SENS-401 (Arazasétron) dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé au second semestre 2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l’Otoferline. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne ; un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.

