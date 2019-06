Sensorion : annonce une présentation d'un poster au symposium de la Société Internationale d'Otoneurologie

Présentation du protocole de l’étude de phase 2 du SENS-111 dans la vestibulopathie unilatérale aiguë (AUV)

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN) société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l’oreille interne telles que les surdités, les acouphènes et les vertiges, a présenté un poster au Symposium de la SIO (Société Internationale d’Otoneurologie) qui s’est tenu à Venise en Italie du 30 mai au 1er juin 2019.

Le poster intitulé « Une étude multicentrique randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de deux schémas posologiques de SENS-111 administré par voie orale (100 mg et 200 mg) administrés pendant 4 jours chez des patients atteints de vestibulopathie unilatérale aiguë (AUV) » présente le schéma et les évaluations de l'étude, les principaux critères d'inclusion et d'exclusion et l’état d’avancement de l'étude.

Quatre-vingt-six patients ont déjà été inclus dans l'étude et, comme annoncé, les résultats sont attendus pour la fin de 2019.

A propos de Séliforant

Séliforant (SENS-111) est le premier représentant de la classe des antagonistes des récepteurs à l’histamine H4 à être testé pour le traitement symptomatique des crises de vertige. Présentant un effet neuromodulateur de la fonction de cellules neurosensorielles de l'oreille interne, Séliforant est une petite molécule pouvant être administrée par voie orale ou par injection. Elle fait actuellement l’objet d’une étude clinique de phase 2 réalisée aux Etats-Unis, en Europe, en Israël et en Corée du Sud.

A propos de Sensorion

Sensorion est une société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l’oreille interne telles que les surdités, les vertiges et les acouphènes. Deux produits sont en développement clinique de phase 2 : Séliforant (SENS-111) dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et l’Arazasetron (SENS-401) dans la perte auditive aiguë neurosensorielle (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la pathophysiologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic et le traitement de ces maladies peu ou mal traitées.

Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne ; un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.

