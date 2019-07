Sensorion : annonce une présentation orale au 5ème congrès Européen ORL-HNS à Bruxelles. Lire

Communiqué de presse

Sensorion annonce une présentation orale au 5ème congrès

Européen ORL-HNS à Bruxelles

Participation à la table ronde

« Nouvelles thérapies auditives : quel impact pour le chirurgien ORL ?»

Montpellier, le 1er Juillet 2019 - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN) société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l'oreille interne telles que les surdités, les acouphènes et les vertiges, a participé à la table ronde

Nouvelles thérapies auditives : quel impact pour le chirurgien ORL » au cours du 5 ème congrès Européen de la chirurgie ORL qui se tenait à Bruxelles, le samedi 30 Juin.

Avant la table ronde avec des cliniciens de renommée internationale, le sujet principal de la présentation de Sensorion était le « Développement d'une pharmacothérapie pour les maladies de l'oreille interne - Défis communs et potentiel des biomarqueurs circulants ». Cette présentation a abordé certains problèmes communs liés à l'absence d'étiologies, au manque de paramètres pharmacodynamiques validés et à la manière dont les biomarqueurs circulants pourraient à l'avenir, non seulement, faciliter le développement de médicaments en clinique, mais ouvriraient, également, la porte à une médecine plus personnalisée dans le domaine ORL.

A propos de Sensorion

Sensorion est une société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l'oreille interne telles que les surdités, les vertiges et les acouphènes. Deux produits sont en développement clinique de phase 2 : Séliforant (SENS-111) dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et l'Arazasetron (SENS-401) dans la perte auditive aiguë neurosensorielle (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la pathophysiologie et de l'étiologie des maladies de l'oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d'action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l'identification de biomarqueurs afin d'améliorer le diagnostic et le traitement de ces maladies peu ou mal traitées. Sensorion lance au second semestre 2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l'Otoferline. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l'oreille interne ; un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd'hui.

