Sensorion : annonce une présentation sur de nouvelles données précliniques du SENS-401 à l'ISIET 2019 à Hanovre

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN) société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l’oreille interne telles que les surdités, les acouphènes et les vertiges, annonce aujourd'hui avoir effectué une présentation orale au second symposium international sur les thérapies de l’oreille interne (ISIET) qui se tenait à Hanovre du 4 au 6 novembre 2019.

Au cours de la session intitulée « Mesure des résultats et essais cliniques », la présentation intitulée « le SENS-401 administré par voie orale réduit la perte des neurones auditifs centraux après un traumatisme acoustique chez des souris NMRI » a exposé des travaux réalisés en collaboration avec les chercheurs de l'Unfallkrankenhaus Berlin et de la faculté de médecine de la Charité (Berlin). L’équipe de recherche a étudié le potentiel protecteur de SENS-401 administré par voie orale contre la perte des neurones auditifs centraux suite à une perte d'audition induite par un traumatisme acoustique chez des souris NMRI.

La plupart des recherches et des modèles de perte auditive neurosensorielle se concentrent sur les dommages périphériques et les cibles thérapeutiques potentielles dans les structures auditives périphériques de la cochlée. Cependant, les dommages subis dans les structures auditives centrales peuvent contribuer de manière significative aux acouphènes, à une réduction de la compréhension de la parole et à d’autres déficits du traitement auditif central.

Pour déterminer le potentiel de protection contre la mort des cellules auditives centrales, le SENS-401 ou un placebo ont été administrés par voie orale à des souris NMRI pendant 14 jours après une exposition à un traumatisme acoustique. Par la suite, dans les structures auditives centrales du noyau cochléaire ventral (VCN) et du colliculus inférieur (IC), le nombre de neurones intacts a été déterminé à l'aide de méthodes histologiques. Le traitement par le SENS-401 a augmenté, de manière significative, le nombre de neurones survivants dans le VCN et l'IC comparé au traitement par placebo.

Ces résultats suggèrent que le SENS-401, en plus de sa capacité à préserver les cellules sensorielles et la fonction auditive à la périphérie de la cochlée, pourrait également réduire la perte de neurones auditifs centraux dans les pathologies de la perte d’audition d’origine neurosensorielle. Cette caractéristique pourrait conférer des avantages supplémentaires au traitement clinique, tels que la réduction de l'incidence ou de la gravité des acouphènes ou des troubles du traitement auditif central chez les patients.

A propos de SENS-401

SENS-401, arazasetron bésylate, est un candidat médicament qui vise à protéger et préserver les tissus de l'oreille interne en présence de lésions risquant d’entraîner une surdité progressive ou séquellaire. En tant que petite molécule pouvant être administrée par voie orale ou par injection, SENS-401 a obtenu la désignation de médicament orphelin en Europe, pour le traitement de la surdité brusque (Sudden Sensorineural Hearing Loss – SSNHL), et auprès de la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis, pour la prévention de l'ototoxicité induite par le cisplatine dans la population pédiatrique. Le SENS- 401 a reçu l’autorisation (Investigational New Drug (IND) approval) de la Food and Drug Administration (FDA).

A propos de Sensorion

Sensorion est une société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l’oreille interne telles que les surdités, les vertiges et les acouphènes. Deux produits sont en développement clinique de phase 2 : Séliforant (SENS-111) dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et l’Arazasetron (SENS-401) dans la perte auditive aiguë d’origine neurosensorielle (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la pathophysiologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic et le traitement de ces maladies peu ou mal traitées. Sensorion a initié au second semestre 2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l’Otoferline. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne ; un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.

