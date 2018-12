Sensorion : annonce une publication dans Hearing Research sur la cinétique des niveaux sanguins de la prestine dans le cadre d’une perte auditive induite par un traumatisme sonore. Lire

Sensorion annonce une publication dans Hearing Research sur la cinétique des niveaux sanguins de la prestine dans le cadre d'une perte auditive induite par un traumatisme sonore

Les taux de prestine circulant dans le sang pourraient agir comme un biomarqueur de substitution lors des pertes auditives impliquant une perte de cellules ciliées externes (CCE)

Montpellier, le 7 décembre, 2018 à 7h45 - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société de biopharmaceutique au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements contre les maladies de l'oreille interne, annonce aujourd'hui la publication d'un article de recherche, effectué en collaboration avec le centre de recherche médicale de l'Université du

Connecticut (UConn Health).

Cet article porte sur la pertinence et l'intérêt clinique de l'usage de la prestine en tant que biomarqueur dans les cas de perte d'audition impliquant la mort de cellules ciliées sensorielles.

Après une évaluation par ses pairs, l'article a été publié au sein de la revue scientifique mensuelle Hearing Research. Il démontre que la prestine, une protéine spécifique aux cellules ciliées externes, en circulation, pourrait se comporter comme un biomarqueur des dommages et de la mort des cellules ciliées sensorielles. En effet, les taux de prestine circulant dans le sang sont modifiés à la suite d'un traumatisme sonore dans des modèles précliniques de perte auditive aiguë neurosensorielle (SSNHL). Il existe une corrélation entre les changements de taux de prestine et la gravité de la blessure. En effet, une augmentation précoce du taux de prestine survenant rapidement après une exposition au bruit pourrait présager d'une perte auditive permanente.

« Ainsi, un biomarqueur circulant, spécifique aux cellules ciliées externes, pourrait avoir des applications dans les domaines de la recherche et de la clinique, telles que le développement de thérapies et le diagnostic précoce » a conclu le Dr. Kourosh Parham, Professeur et Directeur de recherche au Département d'Oto-Laryngologie d'UConn Health. « Ces résultats suggèrent qu'après une perte auditive aiguë, il existe un schéma temporel de changement des taux sériques de prestine, corrélé à la gravité de la perte auditive en question. Le niveau de prestine circulant pourrait agir en tant que biomarqueur de substitution dans le cadre des pertes auditives impliquant la mort de cellules ciliées externes ».

Détails de l'article

Kourosh Parham, Maheep Sohal, Mathieu Petremann, Charlotte Romanet, Audrey Broussy, Christophe Tran Van Ba et Jonas Dyhrfjeld-Johnsen: Noise-induced trauma produces a temporal pattern of change in blood levels of the outer hair cell biomarker prestin. Hearing Research. (2018). https://doi.org/10.1016/j.heares.2018.11.013.

A propos de Sensorion

Sensorion est une société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l'oreille interne telles que les surdités, les vertiges et les acouphènes. Deux produits sont en développement clinique de phase 2 :

Séliforant (SENS-111) dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et l'Arazasetron (SENS-401) dans la perte auditive aiguë neurosensorielle (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la pathophysiologie et de l'étiologie

des maladies de l'oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d'action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l'identification de biomarqueurs afin d'améliorer le diagnostic et le traitement de ces maladies peu ou mal traitées. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l'oreille interne; un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd'hui. www.sensorion-pharma.com

A propos de UConn (Université du Connecticut)

L'université du Connecticut est l'une des 25 meilleures universités de recherche publique du pays et un chef de file dans les domaines de la génomique, des matériaux avancés, de la biologie cellulaire, de la recherche cardiovasculaire, de la fabrication d'additifs, des dispositifs biomédicaux, de la cybersécurité et de la nanotechnologie. UConn est l'institution phare de l'enseignement supérieur dans le Connecticut, UConn est une ressource importante pour le développement économique du Connecticut et se consacre à la création de collaborations avec l'industrie et les entrepreneurs. Avec plus de 3,6 milliards de dollars d'investissements dans l'état du Connecticut et de partenaires industriels, UConn forme des étudiants exceptionnels à effectuer des recherches de pointe et à développer des solutions innovantes pour le marché. https://uconn.edu/

Contacts

Sensorion Nawal Ouzren Directrice Générale

Tél : +33 (0)4 67 20 77 30

Libellé: SENSORION Code ISIN: FR0012596468 Mnémonique: ALSEN

Avertissement

Investor Relations - International LifeSci Advisors LLC

Hans Herklots - Managing Director hherklots@lifesciadvisors.com

Tél. : +41 79 598 7149

Relations Presse - Alize RP Tatiana Vieira +33 (0)6 31 13 76 20 sensorion@alizerp.com

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.17-062 du 6 septembre 2017, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.