Sensorion : article sur la prestine comme biomarqueur

07/12/2018 | 08:10

Sensorion annonce la publication d'un article de recherche portant sur la pertinence et l'intérêt clinique de l'usage de la prestine en tant que biomarqueur dans les cas de perte d'audition impliquant la mort de cellules ciliées sensorielles.



Après une évaluation par ses pairs, cet article, effectué en collaboration avec le centre de recherche médicale de l'Université du Connecticut (UConn Health), a été publié au sein de la revue scientifique mensuelle Hearing Research.



Il démontre que les taux de prestine circulant dans le sang sont modifiés à la suite d'un traumatisme sonore dans des modèles précliniques de perte auditive aiguë neurosensorielle et qu'il existe une corrélation entre les changements de taux et la gravité de la blessure.



