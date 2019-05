Sensorion : compte-rendu de l'assemblée générale. Lire

Communiqué de presse

Sensorion : compte-rendu de l'assemblée générale

Montpellier, le 29 Mai 2019 - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN) société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l'oreille interne telles que les surdités, les acouphènes et les vertiges, a tenu son assemblée générale mixte le 28 mai 2019.

L'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires, réunie à Paris le 28 mai 2019, sous la présidence de Patrick Langlois, a adopté les résolutions soumises au vote de l'assemblée générale, parmi lesquelles l'approbation des comptes sociaux 2018 et le renouvellement des délégations et autorisations financières (à l'exception de la résolution 20 relative à l'autorisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un PEE, Plan Epargne d'Entreprise).

Patrick Langlois a introduit la séance en indiquant que l'année 2018 a été marquée par une forte progression des dépenses de recherche et de développement en lien avec la progression des essais cliniques du SENS- 111 dans la vestibulopathie unilatérale aigue (AUV) et le démarrage de la phase 2 du SENS-401 dans la perte soudaine d'audition (SSNHL).

Dans le prolongement du communiqué du 27 mai 2019, il a été par ailleurs rappelé la récente signature avec l'Institut Pasteur d'un accord cadre de partenariat sur des programmes de Thérapie Génique ciblant les pertes de l'audition.

Enfin, afin de répondre aux besoins de trésorerie de la Société et d'assurer la continuité d'exploitation, il a été rappelé que la société était en recherche active de financements, aussi bien auprès d'investisseurs institutionnels qu'auprès d'organismes publics ou d'institutions financières au titre de subventions et/ou d'avances remboursables relatives aux programmes de recherches de la Société.

Les principaux événements à attendre sur l'année 2019 ont été résumés ci-dessous et figurent dans la présentation de l'assemblée générale disponible sur le site.

A propos de Sensorion

Sensorion est une société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l'oreille interne telles que les surdités, les vertiges et les acouphènes. Deux produits sont en développement clinique de phase 2 : Séliforant (SENS-111) dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et l'Arazasetron (SENS-401) dans la perte auditive aiguë neurosensorielle (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la pathophysiologie et de l'étiologie des maladies de l'oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et

1/2