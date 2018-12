Sensorion : critère de tolérance atteint par SENS-111-202

14/12/2018 | 08:08

Sensorion annonce que l'étude de phase 2a a satisfait à son critère principal de tolérance de manière statistiquement significative, confirmant que Séliforant n'affecte ni la vigilance, ni les fonctions cognitives des patients soumis à une stimulation rotatoire.



La société biopharmaceutique indique que l'étude SENS-111-202 a montré que le Séliforant, contrairement à la Méclizine, ne produit aucun effet indésirable sur le système nerveux central, tels que la sédation, le déclin cognitif et la perte de mémoire.



'La prochaine étape est l'obtention des résultats de l'essai de phase 2 (preuve de concept) dans la vestibulopathie unilatérale aiguë (AUV) dont les conclusions sont attendues au second semestre 2019', a déclaré Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion.



