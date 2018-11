Sensorion : entre en négociation exclusive avec l’Institut Pasteur sur des programmes de Thérapie Génique ciblant les pertes d’audition

Regulatory News :

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – éligible ALSEN / PEA-PME) annonce qu’elle a signé une lettre d’intention avec l’Institut Pasteur (Paris) pour négocier de manière exclusive la mise en place d’un accord cadre et l’octroi de licences exclusives afin de développer et commercialiser des candidats médicaments en thérapie génique pour la restauration, le traitement et la prévention des problèmes auditifs.

L’unité Génétique et Physiologie de l’audition de l’Institut Pasteur, dirigée par le Professeur Christine Petit, a développé, au cours de ces 25 dernières années, une expertise reconnue mondialement autour de la physiologie et de la physiopathologie moléculaire du système auditif. De récentes avancées ont conduit à l’élaboration de programmes de thérapie génique pour soigner des maladies de l’oreille interne. Sensorion et l’Institut Pasteur vont collaborer sur plusieurs de ces programmes visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l’otoferline.

Ces programmes de thérapie génique spécifiques à des désordres auditifs pourraient améliorer de manière significative la qualité de vie de nombreux patients, depuis les nouveau-nés jusqu’aux populations vieillissantes ce qui représente potentiellement un marché de centaines de milliers de patients. La surdité demeure un domaine où les besoins médicaux non satisfaits restent importants. Le nombre de personnes à risque de développer une surdité est en croissance constante comme l’a souligné l’un des derniers rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé alertant sur la perte d’audition comme un enjeu majeur de santé publique.

“Avec cette collaboration entre l’Institut Pasteur et Sensorion, nous souhaitons transformer les avancées scientifiques en innovation thérapeutique pour les patients et faire évoluer les pratiques médicales ainsi que le parcours de soin des patients. Pour ce faire, Sensorion est un partenaire de choix” dit le Professeur Christine Petit. Le Professeur Christine Petit, MD, PhD, Présidente du Conseil Scientifique de Sensorion est une généticienne et neurobiologiste de renommée mondiale dans le domaine de l’audition et de ses atteintes. Elle a reçu de nombreux prix prestigieux, parmi lesquels le prix de l’ARO (février 2018) pour l’ensemble de ses travaux de recherche et le Prix Kavli en Neurosciences (juin 2018) attribué par l'Académie Norvégienne des Sciences et des Lettres pour son travail pionnier sur les mécanismes moléculaires et neuronaux dans l'audition.

“Nous sommes ravis de collaborer avec les scientifiques de renommée internationale de l’Institut Pasteur. Avec ce partenariat, Sensorion renforcerait sa franchise dans le domaine des surdités avec l’ajout de candidats médicaments innovants en thérapie génique permettant de proposer des solutions médicales adéquates pour restaurer, traiter et prévenir des maladies handicapantes de l’oreille interne” a commenté Nawal Ouzren, Directrice Générale.

A propos de Sensorion

Sensorion est une société biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l’oreille interne telles que les surdités, les vertiges et les acouphènes. Deux produits sont en développement clinique de phase 2 : Séliforant (SENS-111) dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et l’Arazasetron (SENS-401) dans la perte auditive aiguë neurosensorielle (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la pathophysiologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic et le traitement de ces maladies peu ou mal traitées. Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne ; un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui.

www.sensorion-pharma.com

A propos de l’Institut Pasteur et du Réseau international des instituts Pasteur

Fondation reconnue d’utilité publique, créée par décret en 1887 par Louis Pasteur, et inauguré le 14 novembre 1888, l’Institut Pasteur est depuis 130 ans un centre de recherche biomédicale de renommée internationale, au cœur d’un réseau regroupant 32 instituts présents sur les cinq continents. Pour mener sa mission dédiée à la prévention et à la lutte contre les maladies, en France et dans le monde, l’Institut Pasteur développe ses activités dans quatre domaines : recherche scientifique et médicale, santé publique et veille sanitaire, enseignement, valorisation économique et transfert technologique.

Plus de 2 500 collaborateurs travaillent au sein de son campus, à Paris. Leader mondial reconnu dans le domaine des maladies infectieuses, de la microbiologie et de l’immunologie, l’Institut Pasteur se consacre également à l’étude de certains cancers, de maladies génétiques et neurodégénératives, ou encore à la génomique et à la biologie du développement. Ces travaux dédiés à l’amélioration de nos connaissances sur le vivant, permettent la découverte et le développement de nouveaux moyens de prévention et d’innovations thérapeutiques. Depuis sa création, 10 chercheurs travaillant au sein de l’Institut Pasteur ont reçu le prix Nobel de médecine, les derniers en 2008 à titre de reconnaissance de leur découverte en 1983 du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable du sida.

www.pasteur.fr

Libellé : SENSORION

Code ISIN : FR0012596468

Mnémonique : ALSEN

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l’AMF sous le numéro R.17-062 du 6 septembre 2017, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181122005356/fr/