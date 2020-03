Sensorion : fait le point sur le recrutement de la Phase 2 AUDIBLE-S de SENS-401 das la perte auditive neurosensorielle soudainet. Read

Communiqué de presse

Sensorion fait le point sur le recrutement de la Phase 2

AUDIBLE-S de SENS-401 dans la perte auditive

neurosensorielle soudaine

Montpellier, le 13 Mars 2020 - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN / éligible PEA-PME)société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition annonce aujourd'hui une mise à jour du calendrier de l'étude de phase 2 en cours du SENS-401pour le traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Les taux de recrutement des patients dans cette étude indiquent dorénavant que les résultats seront disponibles d'ici le milieu de l'année 2021, ce qui est plus tard qu'initialement annoncé.

L'étude AUDIBLE-S progresse mais nous sommes évidemment déçus que la vitesse de recrutement soit plus lente que nos prévisions initiales », déclare Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion.

Un facteur important impactant également le recrutement dans notre étude est la repriorisation des ressources des services d'urgence en raison de la situation actuelle du COVID-19. La situation épidémique évoluant rapidement, nous estimons que les résultats de l'étude peuvent être disponibles d'ici le milieu de l'année 2021. Nous suivons attentivement la situation et nous fournirons des mises à jour s'il devait y avoir des changements importants vis-à-vis de cette date ».

COVID-19. La situation épidémique évoluant rapidement, nous estimons que les résultats de l'étude peuvent être disponibles d'ici le milieu de l'année 2021. Nous suivons attentivement la situation et nous fournirons des mises à jour s'il devait y avoir des changements importants vis-à-vis de cette date ». Nous faisons tout notre possible pour fournir l'ensemble des données cliniques le plus rapidement possible afin de pouvoir définir les prochaines étapes avec SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine et utiliser notre expertise et nos capacités scientifiques pour développer des traitements indispensables pour les personnes souffrant de troubles auditifs », déclare Géraldine Honnet, Directrice Médicale de Sensorion.

À propos de l'étude de Phase 2 avec SENS-401

AUDIBLE-S est une étude de phase 2 multicentrique, randomisée, en double aveugle avec contrôle placebo menée avec SENS-401 chez des sujets atteints de perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) sévère ou profonde. Les patients inclus recevront deux fois par jour pendant 4 semaines soit une dose de 43,5 mg, une dose de 29 mg, ou un placebo. Le critère d'évaluation principal est la variation de l'audiométrie tonale (dB) dans l'oreille affectée entre la baseline et la fin du traitement (jour 28).

À propos de SENS-401

SENS-401 (Arazasétron) est un candidat médicament qui vise à protéger et préserver les tissus de l'oreille interne en présence de lésions risquant d'entraîner une surdité progressive ou séquellaire. Petite molécule pouvant être administrée par voie orale ou par injection, SENS-401 a obtenu la désignation de médicament orphelin en Europe, pour le traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL), et auprès de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, pour la prévention de l'ototoxicité induite par les sels de platine dans la population pédiatrique. Le SENS-401 a reçu l'autorisation Investigational New Drug (IND) de la FDA.

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition. Un produit est en développement clinique de phase 2, le SENS-401 (Arazasétron) dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l'étiologie des maladies de l'oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d'action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l'identification de biomarqueurs afin d'améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé au second semestre 2019 deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de

